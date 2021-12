Saint-Lô. Musique : Bruno Mars sur la scène des Grammy Awards le 12 février 2017

Le NME a annoncé que l'interprète d'"Uptown funk", Bruno Mars, se produira lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards, le 12 février prochain.

Un plateau exceptionnel

Cette grand-messe du monde de la musique se tiendra à Los Angeles, et sera orchestrée par l'humoriste britannique James Corden.

Parmi les autres artistes qui se produiront lors de cette soirée, la chanteuse Adele, Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban.

Côté nominations, Beyoncé concourt dans neuf catégories, contre huit pour Drake et Rihanna, et sept pour Chance the Rapper, et cinq pour Adele.