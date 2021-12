Trois jours de théâtre dans les rues de Sotteville-les-Rouen

Afin d'annoncer l'association de la Compagnie basque Le Petit théâtre de pain et de l'Atelier 231, de nombreuses animations ludiques et théâtrales sont au programme du mercredi 25 au vendredi 27 janvier 2017 à l'atelier et dans les rues de Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime).