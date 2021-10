Il commence à en avoir l'habitude, ça le fait sourire. Souvent, des passants s'arrêtent au pied de la grande façade, certains saisissent leur appareil photo pour fixer l'endroit dont ils diffusent des images sur les réseaux sociaux. C'est devenu une vedette de pierre, un "monument" dont les murs racontent l'histoire de quelques-unes des plus belles poésies de la littérature française, rien que cela.

Le mur des poètes

Un matin, le propriétaire a vu débarquer un car de touristes, appareils photo en bandoulière. Il n'est pas rare que certains curieux frappent aussi à sa porte pour en savoir un peu plus sur cet étrange endroit, que certains guides touristiques présentent désormais dans les itinéraires insolites de notre région.

"Cela ne me dérange pas, bien au contraire, dit le maître des lieux. C'est fait pour cela, pour être vu. Attirer l'oeil et faire en sorte que certains découvrent ou redécouvrent à l'occasion ce que peut être la poésie, celle qu'on enseigne de moins en moins dans les écoles". Curieuse maison tout de même: posée à deux pas du front de mer sur la côte de Nacre du Calvados, c'est la résidence secondaire d'un Parisien, Thierry Sauvan, 60 ans, professionnel de l'immobilier, épris de poésie au point d'inscrire sur la façade de sa bâtisse d'avant-guerre quelques-uns des poèmes dont il raffole. C'est surtout la période des romantiques parnassiens qu'il vénère, Baudelaire en tête dont il considère que la poésie est le summum de ce qu'il est possible d'écrire.

C'est écrit sur la pierre

Il connaît l'oeuvre par coeur, peut réciter chacun de ses vers. "J'ai appris sa poésie petit à petit. Son oeuvre est exceptionnelle". Au pochoir, à même le mur, "Bohémiens en voyage", "Spleen" ou encore les "sept vieillards", c'est écrit sur la pierre…

Il a mis des mois à poser lui-même les mots sur les murs joliment peints, magnifiques oeuvres d'art. Et qu'en pensent ses voisins? "Certains sont surpris parce que cela dérange quelque part leurs habitudes. D'autres s'y intéressent vraiment, on en discute de temps en temps ensemble. C'est l'occasion de parler poésie".

Thierry Sauvan a fait de cette résidence secondaire achetée il y a plus de trente ans - "ma baraque" - une oeuvre inspirée de l'art baroque, avec ses céramiques, ses épis de faîtage, des poteries de Bavent, ou ses gargouilles. Si Baudelaire "décore" depuis quelques années la façade sud de la maison, d'autres poètes attendent leur tour pour être mis à l'honneur. Les poèmes de Victor Hugo, Verlaine et Rimbaud orneront, un jour, si Thierry le peut et en a le temps, les pierres des trois autres façades de sa maison.

Il se l'est promis, a déjà tout prévu: Rimbaud et son "bateau ivre" sera au nord, Verlaine sera à l'ouest avec ses "feuilles mortes" et Victor Hugo trouvera sa place sur la façade est, la "Légende des siècles" et l'un de ses fameux vers: "l'oeil était dans la tombe et regardait Caïn".

La découverte de l'âme

Que recherche-t-il à la lecture de ces poèmes dont il ne se lasse pas? "Ce que représente précisément la poésie". C'est-à-dire? "Quelque part, la découverte de l'âme humaine".

On peut être propriétaire, agent de biens immobiliers, bâtisseur, décorateur et amoureux fou des mots, la preuve: à Colleville, la maison de Thierry, c'est tout un poème.

