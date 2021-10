Un engin de chantier a percé accidentellement une canalisation de gaz, rue Pasteur à Argentan, cet après midi vers 14h30.... 30 riverains évacués par les pompiers qui avaient mis en place un périmètre de sécurité... La fuite localisée, puis colmatée, les riverains ont pu rentrer chez eux deux heures et demi plus tard... Pendant ce temps là, plus de gaz chez les abonnés dans ce quartier.

