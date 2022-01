Neige verglas vos conditions de circualtion ce jeudi matin

La neige tombée cette nuit recouvre inégalement nos régions ce matin... de quelques millimètres à 5 cm ! Les T° négatives ont aussi verglacées certaines routes....



Les conditions de circulation sont dont parfois délicates... pas des difficultés sur les axes principaux ... un bataillon de 34 saleuses sillonnent les routes ornaises depuis hier soir......



Le réseau secondaire est difficilement pratiquables... son traitement n?interviendra que plus tard dans la matinée.... des difficultés signalées sur le secteur de L?Aigle, du Perche, du pays d?Ouche et d?Auge ......



Les transports scolaires sont assurés ce matin dans l?Orne... les transporteurs décident d?assurer ou pas les circuits en fonction des conditions de circulation et de sécurité ...



Dans le calvados et dans l?Eure pas de transports scolaires ce matin...



Les poids louds sur l'A84 et la RN13....les poids lourds sont interdits ..... les véhicules ne roulent que sur une voie



Les poids lourds sont interdits à la circulation dans la Manche .



Sur l? A 28 entre Cerisé et Coulombiers, circulation difficile en ce moment..... des opérations de salage sont en cours....



Entre Nonant le pin et Gacé, le radar automatique à été mis en service.... mais on ne risque pas ce matin, de faire des excès de vitesse !

