Les meilleures ventes d'albums jazz aux USA en 2016

Pour cette dernière semaine de l'année 2016, il est temps de faire le bilan sur ce qui s'est passé musicalement. Dans la catégorie Jazz, le magazine billboard livre le classement des albums les plus vendus aux Etats-Unis. Voici le top 10:

10) Emily's D + evolution d'Esperanza Spalding (4 mars 2016)

9) The Art of elegance de Kristin Chenoweth (23 septembre 2016)

8) Take me to the alley de Gregory Porter (6 mai 2016)

7) The Epic de Kamasi Washington (4 mai 2015)

6) My favorite things de Joey Alexander (12 mai 2015)

5) Christmas with friends de india.arie & Joe Sample (16 octobre 2015)

4) Summertime: Willie Nelson sings Gershwin de Willie Nelson (26 février 2016)

3) Cheek to cheek de Tony Bennett & Lady Gaga (19 septembre 2014)

2) Day breaks de Norah Jones (7 octobre 2016)

1) Ultimate Sinatra de Frank Sinatra (21 avril 2015)

C'est donc une compilation des plus grands hits de Frank Sinatra, qui plus ets sorti en 2015, qui est l'album jazz le plus vendu de l'année aux USA! Sur le podium, un album vendu en 2014 est aussi toujours dans la course. Les duso de Tony Bennett & Lady Gaga ont trusté la 1ère place des ventes en 2014 et 2015! A noter également que Joey Alexander a sorti un 2ème album cette année mais c'est son premier qui figure dans ce classement. Il y a seulement la moitié de ce top 10 qui est sorti cette année.