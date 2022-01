Fort risque de verglas ou de neige, demain matin

CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

VERGLAS OU NEIGE EN FIN DE NUIT

Le ciel reste clair en soirée et première partie de nuit.

Des nuages envahissent l'Orne par le nord en seconde partie de nuit.

Des pluies très faibles mais verglassantes se produiront sur un sol gelé, et dans le secteur de Flers ce sont des flocons de neige qui tomberont.

Dans tous les cas, il faudra être prudent sur les routes localement glissantes. Le vent faible tourne au nord.

Des gelées de 0 à -1 degré se produisent sur le nord du département et -2 à -4 degrés sur le sud.





DEMAIN MARDI 14 DÉCEMBRE:

HIVERNAL

Le risque de verglas ou de flocons de neige se maintiendra jusqu'en fin de matinée avec des températures voisines de 0 degré.

Le ciel se dégagera progressivement l'après-midi avec l'arrivée d'un air plus froid et sec. Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux sans donner de précipitations.

Les températures culmineront l'après-midi entre 1 degré à L'Aigle et 3 degrés à Flers.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire