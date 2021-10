Europa League: Manchester United en 16e malgré des débuts difficiles

Les Red Devils ont fait la différence en seconde période grâce à Henrikh Mkhitaryan (48) et Zlatan Ibrahimovic (88) et conservent donc la 2e place du groupe A, avec 12 points, derrière Fenerbahçe, vainqueur du Feyenoord (0-1) et qui termine en tête avec 13 points.

Après une défaite pour leur entrée dans la compétition sur le terrain de Rotterdam (1-0), les hommes de José Mourinho ont su redresser la tête, malgré un autre accroc lors de la 4e journée à Fenerbahçe (défaite 2-1).

Les Mancuniens ont ainsi assuré leur présence en 16e de finale d'une compétition dans laquelle ils s'affichent comme favoris à la victoire finale.

Manchester a fait de la C3 un des objectifs de sa saison, en raison notamment d'un début de championnat manqué qui l'empêche d'ambitionner le titre cette saison en Angleterre.

Les hommes de Mourinho pointent à une décevante 6e place, à 13 points du leader Chelsea et à 9 de la 4e place occupée par Manchester City, dernier strapontin offrant un billet pour la Ligue des champions.

Résultat, les Red Devils doivent envisager la victoire finale en Europa League comme leur seule chance de qualification pour la compétition reine la saison prochaine.

A LIRE AUSSI.

Europa League: les Verts jouent la qualif', Nice la survie

Europa League: Manchester United, faux pas interdit contre Louhansk

Ligue 1: le PSG profite du premier faux pas niçois

Angleterre: le choc Manchester United-Arsenal accouche d'une souris

Europa League: United et Mourinho chutent contre Fenerbahçe, Pogba se blesse