Apaisement à la mairie d'Alençon, après la manif des agents de la ville et de la communauté urbaine mercredi

La situation s?est apaisée à la mairie d?Alençon après le coup de sang des employés, mercredi midi. Le maire nous a confié qu?il n?imaginait pas qu?il y avait un tel écart de ressenti de la situation entre les élus et le personnel. Joachim Pueyo qui souligne que des efforts ont déjà été faits sur les régimes indemnitaires des employés de catégorie C.

Les syndicats ont rencontré le maire et président de la communauté urbaine, et une convention sur le dialogue social va voir le jour.

- les représentants du personnel pourront le rencontrer 2 fois par an, hors cadre réglementaire.

- l?étude est en cours pour la « stagérisation » de 48 contractuels et leur intégration dans la fonction publique

- enfin, une charte va être mise en place pour l?utilisation des messageries internet, notamment pour la communication syndicale.

