Marie-José Perec était ce mercredi 30 novembre, à la rencontre des enfants du Caen Athlétic Club. Sur le stade Rostand, elle a donné ses conseils à 150 jeunes licenciés qui participaient à plusieurs ateliers (lancer, saut de haies, ateliers de saut et sprint).

Une triple championne olympique accessible

Un moment que la championne a partagé avec le sourire :

Caen. Marie-José Perec à la rencontre des enfants du club d'athlétisme de Caen Impossible de lire le son.

Très accessible, elle s'est prêtée au jeu des photos et a répondu à toutes les questions des enfants. "Ils m'ont demandé si je courais vite, ou si on pouvait faire la course ensemble", s'est exclamée la triple championne olympique.

L'ancienne athlète participe mercredi 30 novembre 2016 à la soirée "Les coulisses du sport", réservée à des chefs d'entreprise.

