L'Agenda en Normandie : jeudi 24 novembre

MANCHE



Vendredi, Annie Pican vous présente son spectacle "La Femme aux bulots" à la médiathèque de Picauville, ou comment Annie, petite fille des marais et des champs, est devenue femme de théâtre. Réservaton au 02 33 95 08 62.

Samedi et dimanche participez aux portes ouvertes à la Biscuiterie de Sainte Mère Eglise. Au programme : dégustation des produits maison, atelier chocolat pour les enfants, la présence de producteurs locaux ou encore un concert le dimanche après-midi au salon de thé... Nouveauté 2016 : démonstration de fabrication de bonbons dragéifiés au chocolat. Plus d'infos sur biscuit-sainte-mere-eglise.com.

CALVADOS

Ce soir dès 20h rendez-vous au Zénith de Caen pour le spectacle : Belcanto – The Luciano Pavarotti Heritage. Retrouvez les plus belles voix de la fondation officielle Luciano Pavarotti sur des chansons traditionnelles napolitaines et des compositions contemporaines internationales arrangées avec l'esthétisme et le style du « Belcanto » italien. Ca raconte alors l'histoire de ce style vocal crée en Italie, et qui a par la suite voyagé à travers le monde pour finalement arriver en Amérique, influençant le théâtre musical et de nombreux artistes. Les infos sur zénith-caen.fr

Paul, un homme d'affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement sa vie... Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie Russe, son divorce, et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse.... sauf qu'au moment de tout quitter, il perd la mémoire. C'est le pitch du spectacle "Le Fusible" avec Stéphane Plaza et Arnaud Gidoin au Zénith de Caen ce dimanche à 15h30.

ORNE

Quintuple vainqueur du Tour de France, triple vainqueur du Tour d'Italie, double vainqueur du Tour d'Espagne… Bernard Hinault a l'un des plus beaux palmarès du cyclisme. Il vient dédicacer son live à l'espace culturel Leclerc Argentan ce vendredi de 14h à 17h30.

Comment apprendre à mieux se connaître pour bien vivre ensemble ? Comment lutter contre les préjugés ? Ces questions sont au centre du 1er Forum de l’égalité organisé par la Ville d’Alençon en partenariat avec les services de l’État et les associations locales. Cette manifestation grand public se déroule ce samedi, de 14 h à 19 h à la Maison de la Vie Associative. De nombreuses animations seront proposées aux petits comme aux grands.