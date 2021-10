L'Agenda en Normandie : mercredi 23 novembre

MANCHE

VIKAZIM organise ce samedi à Mortain des courses d’orientation ouvertes à tous et toutes, licenciés FFCO ou débutants. A cette occasion de nouvelles cartes seront inaugurées. Chacun, du randonneur à l'orienteur confirmé, y trouvera son compte. L’accueil pour cette journée se fait à la Salle Le Cosec à partir de 11h00 ou à partir de 16 h si vous ne participez qu’aux courses en semi nocturne.

Vendredi et samedi participez au Marché de Noël organisé par l'UCAM, Mortain Animation et le comité de jumelage. Sur place chalets, artisans et animations Place des arcades. C'est ouvert à17h00 le vendredi et toute la journée samedi. Renseignements à l'Office de tourisme au 02 33 59 19 74.

CALVADOS

Quatre ans ont passé depuis le premier album de Lescop. Echo son nouvel album, Mathieu aime le définir comme « du RNB sous Xanax » « Punk fantomatique » ou « Chanson Lo-Fi ». On peut citer Bowie ou encore Taxi Girl. Lescop est en concert au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair ce vendredi. Infos et résa sur bigbandcafe.com.

L'Association des parents et amis de la voltige équestre organisent une Bourse aux Jouets, Jeux, Livres et Vêtements ce dimanche de 9h à 18h. Rendez-vous à la salle polyvalente de la Grande Delle dans le Quartier de la Grande Delle à Hérouville-Saint-Clair.

ORNE

La Semaine européenne de la réduction des déchets c'est en ce moment, elle est placée sous le signe de l’économie circulaire. La Communauté urbaine d’Alençon et ses partenaires se mobilisent en proposant un programme d’animations et des rendez-vous pour découvrir les alternatives à l’économie linéaire : portes ouvertes, conférences ou encore opération Solitri. A noter que le jeu de piste sur la prévention des déchets, proposé dans le centre-ville d’Alençon, se poursuit jusqu’au 5 décembre.

La Communauté urbaine d'Alençon organise tous les deux ans un concours européen de jeunes trompettistes, ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans. La 9e édition se déroule vendredi, samedi et dimanche, sous la présidence de Romain Leleu, élu “révélation soliste instrumental” par les Victoires de la Musique Classique et considéré comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Rendez-vous au 3 Rue du Capitaine Charles Avelin.