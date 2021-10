L'Agenda en Normandie : mardi 22 novembre

MANCHE

VIKAZIM organise ce samedi à Mortain des courses d’orientation ouvertes à tous et toutes, licenciés FFCO ou débutants. A cette occasion de nouvelles cartes seront inaugurées. Chacun, du randonneur à l'orienteur confirmé, y trouvera son compte. L’accueil pour cette journée se fait à la Salle Le Cosec à partir de 11h00 ou à partir de 16 h si vous ne participez qu’aux courses en semi nocturne.

Vendredi et samedi participez au Marché de Noël organisé par l'UCAM, Mortain Animation et le comité de jumelage. Sur place chalets, artisans et animations Place des arcades. C'est ouvert à17h00 le vendredi et toute la journée samedi. Renseignements à l'Office de tourisme au 02 33 59 19 74.

CALVADOS

Venez découvrir le spectacle "Jeanfi Décolle" à la salle des fêtes d'Aunay-sur-Odon ce samedi à partir de 20h30. C'est par Jean-Philippe Janssens : L'univers décalé autobiographique d'un steward qui fait de sa vie et de son métier une histoire ubuesque. Réservation à la Maison de la presse, 4 rue de Caen, et chez Halley Immobilier, 6 rue du 12 juin.

Après le succès de sa dernière tournée "Le Grand Amour", Pascal Obispo est de retour sur scène avec ses musiciens et, pour la première fois, accompagné d'un Orchestre Symphonique. Retrouvez-le au Zénith de Caen à partir de 20h. Plus d'infos sur zenith-caen.fr

ORNE

ll y a tout juste un an, vous les aviez découvert et adoré à l’occasion de leur première venue à La Luciole, en ouverture du concert de Lez Zeppelin. Les australiens PALACE OF THE KING, rodés par quelques 300 concerts donnés en Europe mais, surtout, aux quatre coins de l’Australie sont à la Luciole à Alençon ce jeudi à partir de 21h. Les infos sur laluciole.org.

A partir de vendredi et pendant 15 jours, faites vos emplettes de Noël dans les commerces de Domfront participant à la quinzaine commerciale et recevez des tickets. 10 000€ de bons d'achat sont à gagner si vous êtes tiré au sort. Un tirage est prévue toutes les semaines.