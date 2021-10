Tendance Sports : Spéciale Coupe de France de Cyclocross... et de football !

FOOTBALL (Ligue 1) : Après un tiers de championnat et en plein trêve internationale, Julien MAHIEU (So Foot) a tracé le premier bilan de la saison du SM CAEN. Les tops, les flops, le passé et surtout l'avenir des "Rouge et bleu" en questions et en réponses. Interview.

SM Caen : le bilan au tiers de championnat Impossible de lire le son.

FOOTBALL (Coupe de France / Coupe de Basse-Normandie) : Au coeur de la partie football régional cette semaine, retrouvez les résultats des bas-normands au 7e tour de Coupe de France, les réactions de Damien OTT (Avranches) et surtout de Vincent LAIGNEAU, petit poucet régional avec l'US Alençon (DH). Retrouvez aussi les résultats du 3e tour de Coupe de Basse-Normandie.

Football (Normandie) : Toutes les coupes au crible ! Impossible de lire le son.

LES RÉSULTATS DU WEEK-END : Dans cette partie multisports, retrouvez tous les résultats qui ont fait le week-end sportif en Normandie en judo, hockey sur glace ou encore basket et revivez la grande page handball ave des fortunes diverses pour nos clubs régionaux, notamment en Proligue avec Caen et Cherbourg...

La page résultats en Normandie Impossible de lire le son.

SPÉCIALE CYCLOCROSS

2e Manche de Coupe de France de CYCLOCROSS à Bagnoles de l'Orne

En compagnie de Mickael LECOMMANDEUR et toute son équipe de bénévoles, revivez (dans les deux parties ci-dessous) toute cette journée de cyclocross et de passion du sport autour du superbe par du château de Bagnoles. Retrouvez tous les résultats et interviews par catégories, des cadets aux Élites avec les réactions notamment de Clément VENTURINI (Cofidis, 1er) et Françis MOUREY (Fortuneo, 2e) ainsi que la présence d'un espoir du cyclocross national, le manchois Thibault VALOGNES (Junior).

Spéciale Cyclocross Bagnoles de l'Orne partie 1 Impossible de lire le son.