Le village de Perrou, 400 habitants, près de Domfront (Orne), s'apprête à accueillir 51 migrants venus des squats de Paris, ce mercredi 9 novembre 2016. Ils seront hébergés dans l'ancien centre de vacances "Clairefontaine" qui appartient à l'association PEP de la Manche. Celui-ci est actuellement en vente.

Un tout petit village

Perrou, c'est bien sûr une mairie, une église. C'est aussi un immense foyer occupationnel pour personnes handicapées, mais c'est aussi une épicerie-bar-relais poste, une scierie, quelques pavillons, et une cabine téléphonique… Les migrants y représenteront près de 15 % de la population.

Un centre d'accueil isolé en lisière de forêt

Le centre de vacances Clairefontaine est deux kilomètres plus loin, en lisière de la forêt d'Andaine, au milieu de rien, et sans réseau téléphonique: c'est là que seront logés pour trois à six mois, les 51 réfugiés.

Pas d'animosité à leur égard chez les habitants que Tendance Ouest a rencontré dans le village, mais de nombreuses interrogations:

Perrou. Le village de Perrou, dans l'Orne, accueille 51 migrants

Faut-il y voir un heureux présage à l'accueil de migrants: le lieu-dit le plus proche du centre d'accueil s'appelle: "Belle Arrivée".

