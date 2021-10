L'Agenda en Normandie : lundi 14 novembre

MANCHE

Samedi, les Zimproloco vous donne rendez-vous pour un match d'improvisation. Une rencontre qui les oppose au groupe Tic Tac Impro du Mans. C'est à partir de 20h30 aux ateliers Art Plume, 165, Rue Mesnilcroc à Saint-Lô. Comptez 5€ le tarif normal, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche le marché de Noël de Saint-Sauveur-le-Vicomte vous attends avec de nombreuses animations : Produits artisanaux "faits-mains", visite du Père Noël vers 16h, distribution de bonbons, goûter avec viennoiseries, tombola, promenades à poneys et maquillages enfants ou encore une grande bourse aux jouets. Rendez-vous place Auguste Cousin de 9h30 à 17h30.

CALVADOS

ZAZ repart espiègle et déterminée, le long de la route. Les faits sont là, depuis 4 ans, elle est l'une des artistes françaises qui a vendu le plus de disques à travers le monde. Plus de 3 millions d'exemplaires de ses deux premiers albums ont comblé des fans dans plus de 50 pays, du Chili à l'Egypte, de l'Allemagne à la Chine... Un succès international jalonné de nombreuses récompenses. Retrouvez-la sur la scène du Zénith de Caen ce vendredi dès 20h. Infos et résa sur zénith-caen.fr

Le troisième album de Cocoon, “Welcome Home”, a été enregistré entre Bordeaux, Berlin et Richmond en Virginie. Il succède à deux premiers disques qui avaient été certifiés platine. Cocoon vient vous présenter ses nouveautés au Big Band Café à Hérouville Saint Clair ce jeudi à partir de 20h. Infos sur bigbandcafe.com

ORNE

Lauréat du 6ème Tremplin Booster mis en œuvre par le réseau RMAHN de Normandie, Xavier Feugrey alias NORD, auteur-compositeur-interprète originaire de Déville-Lès-Rouen, dévoile avec son 1er EP « Drunk ». Il vient vous le présenter à la Luciole à Alençon ce jeudi à partir de 19h. Plus d'infos sur laluciole.org.

La tournée STARS 80 s’apprête à célébrer 10 ans de carrière, 10 ans de succès partagés avec vous. Vous êtes plus de 3 millions à avoir chanter et danser au rythme de tubes indémodables, perruques fluos vissées sur la tête ou lunettes à paillettes sur le bout du nez. Nombreux d’entre vous replongent dans une jeunesse, que les Stars de ces concerts parfaitement orchestrés, ne manquent pas de raviver. STARS 80 est au parc Anova d'Alençon ce vendredi à partir de 20h.