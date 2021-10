Europa League: Nice veut garder son élan contre Salzbourg

Sur un nuage depuis un mois, Nice et son trio magique Belhanda-Balotelli-Pléa doit garder son élan et battre Salzbourg, jeudi (21h05) lors de la 4e journée, pour rester en course en Europa League.

Les enfants d'octobre. Le jeune groupe niçois a gagné cinq matches sur cinq le mois dernier, s'installant en tête de la Ligue 1 et évitant la sortie de route prématurée en C3 en gagnant le match aller à Salzbourg (1-0).

La rotation imposée par Lucien Favre à son effectif n'a en rien freiné les Aiglons, qui comptent six points d'avance en championnat sur Monaco et le Paris SG, grâce à six victoires de rang.

En revanche, le GYM a manqué son départ en Europe, avec deux défaites. Mais le succès dans la cité de Mozart pour la 3e journée lui a redonné une chance de se qualifier.

Il faudra déjà avaler une nouvelle fois le Red Bull autrichien et jouer sa peau sur les deux prochains matches, à Schalke 04 et contre le FK Krasnodar, qui lui a donné à l'aller la leçon de réalisme (5-3) que l'OGCN professe habituellement en L1.

"Une victoire redistribuerait toutes les cartes", estime Yoan Cardinale. Nice compte 3 points, Krasnodar 6 et Schalke 9, son sort dépend aussi du match entre Allemands et Russes.

Le salut par le jeu

Pour s'en sortir, Nice doit "produire du jeu", ajoute la gardien. Il faut "jouer notre jeu", insiste le meilleur passeur de L1 (6 passes décisives), Jean-Michael Seri.

Avec en vue Caen-Nice, dimanche, le technicien suisse ne devrait pas changer sa manière de gérer les cadences folles. Mais il devrait installer dès le coup d'envoi le trio qui a régalé contre Nantes (4-1).

Mario Balotelli, buteur, passeur et impliqué dans un autre but lors de ce match, a visiblement bien reposé ses adducteurs.

Alassane Pléa ne s'arrête plus de marquer depuis qu'il a signé à l'aller son premier but européen, avec un triplé à Metz et un but contre Nantes. Enfin Younès Belhanda, l'autre recrue en or de la fin du mercato, est de plus à plus influent à la distribution.

Rémi Walter, qui a laissé souffler ses adducteurs contre Nantes (4-1), devrait être opérationnel. Dalbert (genou) a repris mardi et semble trop court.

Le capitaine Paul Baysse, touché derrière un genou, est resté en salle cette semaine et devrait aussi être forfait, conduisant Favre à laisser sa défense à quatre.

Gare à l'euphorie toutefois, et à l'attaquant espagnol Jonathan Soriano, 31 ans, auteur de 25 buts en coupes d'Europe avec Salzbourg.

"C'est le haut niveau, prévient Cardinale. Il joue tous les ballons. Même en retard, il reste à fond et a toujours un pied qui traîne. Pour des défenseurs et un gardien, il est un danger permanent."

Nice en a vu d'autres, fort de la deuxième défense de Ligue 1. Ce serait dommage de ne pas prolonger en Europe l'état de grâce.

