Ils déménagent et laissent les murs, les meubles... et le chien

Triste sort pour ce malheureux chien. Au même titre que le matelas et les meubles, il a été jeté comme un encombrant sur le trottoir. Espérant revoir les maîtres, Boo n'a jamais quitté son matelas. Il les a attendus… attendus… et attendus encore… et ce, pendant un mois.



Les voisins venaient le nourrir de temps en temps. Malgrè les efforts des habitants du quartier pour approcher l'animal, Boo n'a jamais voulu quitter son matelas. Au final, ils décidèrent d’appeler un refuge local, le Detroit Youth and Dog Rescue. Le soigneur n'a eu d'autre choix que d'attendre onze heures d’affilée auprès de lui, à lui parler et à lui proposer à manger, pour gagner sa confiance.



Boo ne s’est laissé emporter qu'après 11 heures de temps passé à ses cotés. Il a accepté de porter un collier et de partir en balade avant d’aller chez le vétérinaire. Grâce aux soins prodigués par l’association, Boo est désormais en bonne santé.