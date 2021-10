Antoine Lhermitte et Benoît Letellier ont été sacrés champions de France Honneur de rallye aérien. A 25 et 23 ans, ils ont remporté la compétition à Saint-Dié-des-Vosges les 10 et 11 juillet derniers. Ils vont ainsi pouvoir rejoindre l'élite de la discipline et accéder aux stages du groupe France.



