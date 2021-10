L'Agenda en Normandie : jeudi 3 novembre

MANCHE

Le centre aquatique de Villedieu fête ses 20 ans. A cette occasion, l'entrée sera gratuite pour tous vendredi, samedi et dimanche. Au programme : structure gonflable géante, chorégraphies, jeux, initiations à l'aquajogging, l'aquazumba, ou encore des baptêmes de plongée. Programme complet et horaires sur centreaquatique-villedieu.fr.

Dimanche dès 16h, rendez-vous à la salle culturelle de la Hague pour retrouver WANTED JOE DASSIN / THE JOE’S sur scène. La fantaisie de trois cow-boys et un cheval de bois ou quand un vent américain soufflait sur la chanson français. Un spectacle qui met en lumière les racines blues et country-folk de Joe Dassin. C'est ouvert à tous dès 6 ans, comptez 4 euros la place.

CALVADOS

Mélodies indie pop, spoken word orchestré et instrumentation folk, l'univers des londoniens de Buriers est à découvrir sur scène ce soir à 20h30 au Portobello Rock Club à Caen. James P. Honey au chant et Jamie Romain au violoncelle convoquent aussi bien Leonard Cohen que Saul Williams ou Jack Kerouac. On se laisse embarquer sans retenue, dans ce noir et blanc charbonneux, inquiétant et émouvant.

Dimanche, c'est la Rand'Orival multisport. Un parcours VTT de 25 km et une randonnée pédestre de 10 km. L'accès au site sera fléché, une copie des parcours sera remis à l'accueil. Ces activités seront encadrées par des bénévoles. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent. C'est gratuit pour les adhérents à l'AS3V sinon comptez 1,5 euros la participation.

ORNE

Samedi et dimanche l'association Agora fait son cinéma à l'occasion de la fête du livre à Rémalard. Rendez-vous tout ce week-end à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Retrouvez toutes les infos sur percheremalardais.fr

Guillaume Nocture, entouté de Crystel Galli et de Xavier Ferran, trois musiciens talentueux, vous invitent à découvrir la vie de Léon à travers les chansons de Bourvil : Place aux souvenirs des bals populaires, de l'école d'antan, des voyages en 2CV, des amourettes de jeunesse... Une farandole de personnages vous plongera dans l'univers comique, poétique et farfelu d'André Bourvil au Carré du Perche à Mortagne au Perche demain dès 20h30.

Dimanche, participez à une après-midi découverte de l’apiculture à l'Abeille de Ri à Ri. Découvrez les techniques de récolte de miel, testez vos connaissances via un quizz sur la vie des abeilles. Il y a également une dégustation et vente sur place. Entrée libre et gratuite de 14h à 19h.