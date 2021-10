Gagnez vos places pour Les Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô

Gagnez vos places pour le festival Les Rendez-Vous Soniques, du 8 au 12 novembre à Saint-Lô. Plus de 30 heures de concerts durant 5 jours avec par exemple Zazie, MHD, Hyphen Hyphen, Grand Blanc, Thomas Dutronc, Etienne De Crécy, Alice on the Roof et bien d'autres.

Tendance Ouest vous offre vos deux places pour les concerts de Jain (mardi 8 novembre à 20h30, salle Beaufils – concert complet), de Thomas Dutronc (mercredi 9 novembre à à 20h, salle Beaufils) et de Zazie (jeudi 10 novembre à 20h00, salle Beaufils – concert complet).

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (50cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 28 octobre 2016, entre 8h30 et 9h sur Tendance Ouest.