L'Agenda en Normandie : mercredi 19 octobre

MANCHE

Dimanche, l'association Roses en Baie organise la Marche des Roses à Granville. L'occasion de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Le rendez-vous est donné à partir de 10h pour récupérer vos chasubles au Stade Jean Galfione. Le départ de la marche sera donné à 15h avec un échauffement au préalable. Toutes les infos sur la page Facebook "La Marche des Roses".

La traditionnelle fête du cidre nouveau organisée par les Kiwanis de Vire revient ce samedi de 8h à 18h place du 6 juin. Ils vous propose des animations, concert, restauration, petit-déjeuner aux tripes, démonstration de pilaison, vente de cidre nouveau, marché du terroir ou encore un grand concours de confiture.

A partir de vendredi participez à la Ferme en Folie à Bréhal. Un festival ludique et pédagogique dédié aux enfants de 2 à 12 ans. L'occasion de redécouvrir les produits du terroir de A à Z. Au programme, plus de 70 rendez-vous ponctués de savoir-faire, de rencontres, et de découvertes avec des partenaires passionnés par leurs métiers. Toutes les manifestations sur tourisme-canton-brehal.com

CALVADOS

Rendez-vous sur la plage de Deauville aujourd'hui jusqu'à 17h, à côté du Club Ado, pour une journée d'animation handball pour les enfants. Ils testent deux ateliers de tirs "phénoménal handball" pour établir des records et gagner de nombreux cadeaux. Il y a également un atelier tir de précision et un atelier vitesse de tir mesurée par un radar.Ils pourront retrouver toutes les informations relatives au Mondial qui se tient au mois de janvier.

Dimanche, participez à la traditionnelle fête du cidre de Beuvron en Auge. Toute la journée des animations autour de la pomme, des produits cidricoles et du terroir !

Dans le centre du village : brassage des pommes et transformation en jus ainsi que des stands de pommes, de produits cidricoles et du terroir normand.

ORNE

Pour la deuxième année consécutive, le Haras national du Pin accueille une compagnie de cirque équestre pendant les vacances de la Toussaint. La jeune compagnie Panik, originaire de Bretagne déplace quatre chevaux et six artistes pour leur spectacle « le cirque bleu » au Haras national du Pin jusqu'au 30 octobre. Les infos sur haras-national-du-pin.com.

Un jeune acteur au parcours classique réconcilie le théâtre et le one-man-show et vous livre avec "S’il se passe quelque chose", un autoportrait à la fois drôle et sensible.

Après s’être fait connaître notamment sur Canal + et après 26 représentations à guichets fermés au Café de la Danse fin 2015, Vincent Dedienne part en tournée dans toute la France et vous donne rendez-vous à Gacé salle du tahiti ce soir. Les infos sur cdcgace.com.