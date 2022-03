Le ménage, un plaisir pour plus d'un tiers des Français

Nettoyer les toilettes apparaît comme la tâche la plus ingrate aux yeux de 37% des sondés, devant la salle de bains (20%) et la cuisine (15%).

Plus d'un tiers des Français (34%) affirment faire le ménage au moins trois fois par semaine, dont 19% qui déclarent s'y adonner de façon quotidienne. S'ils rechignent parfois à la tâche, les Français ne lésinent pas sur les moyens, car lorsqu'ils décident de nettoyer leur domicile, plus des trois quarts d'entre eux (78%) y consacrent au moins 30 minutes, et 41% une heure ou plus.

Ce sondage a été réalisé en ligne par l'Ifop pour Starwax, du 25 au 29 août 2016, auprès d'un échantillon de 1.061 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.