Lucas est un jeune homme d'orignie lituanienne, arrivé à San Francisco pour ses études. Dans la difficulté, il cherche absolmuent un job dans le domaine du marketing et se confronte à de multiples difficultés pour se faire recruter. Désespéré, c'est là qu'il a eu une idée de génie :



Se déguiser en livreur de beignets.



LIRE AUSSI : Un SDF venu mendier dans un café s'est vu offrir un travail.



L'idée à la base, était simplement de pouvoir se rapprocher au plus près du patron, afin de pouvoir donner son C.V. en main propre, et sauter les étapes de l'accueil, de la secrétaire, du coursier... de tout ceux qui pourraient égarer, ou pré-sélectionner sa candidature ou non. Puis il s'est dit que finalement, ce serait plus fun, et mieux vu, s'il y avait réellement des beignets dans la boite, et que son C.V. soit une surprise. Son geste (sa candidature du coup), fonctionnerait peut-être mieux...



Après avoir distribué 40 cartons des gâteaux dont raffolent les américains, le bilan est plutôt satisfaisant pour le jeune homme. 10 recruteurs lui ont proposé un entretien.



Être créatif, ça a du bon.



LIRE AUSSI : Il s'introduit en pleine nuit dans un fast food, et se prépare un cheeseburger en cuisine.