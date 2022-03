L'Agenda en Normandie : mardi 11 octobre

MANCHE

Samedi rendez-vous chez Art Plume à Saint Lo dès 20h30 pour la rentrée des Zimprolocos. Venez applaudir deux équipes de comédiens qui improvisent devant vous des histoires hautes en couleur. Pour les y aider, un staff d’arbitres, de maîtres de cérémonies mais surtout le public qui est fortement sollicité pour participer, réagir et voter pour la meilleure équipe à l’issue de chaque sketch ! Ce samedi le match oppose la Manche au Calvados!

Le club de l'amitié organise sa traditionnelle foire d'automne du Bougais samedi et dimanche à Airel. Un vide grenier se tient sur les deux jours. Ce samedi, il y aura un rôtisseur de gigots et le comité s'occupera des grillades et des frites. Plusieurs animations sont également prévus pour les enfants. Rendez-vous place du Bourgais de 7h à 18h, c'est un événement payant.

CALVADOS

Dans le cadre de son café musik'hall, le CHU de Caen accueille le groupe We Play ce mercredi à partir de 19h30. Rendez-vous dans le hall de tour pour des reprises rock, pop et disco. Des morceaux dynamiques et connus à découvrir. Retrouvez les infos sur chu-caen.fr

Vendredi dès 20h assistez au concert d'Electro Deluxe au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. C'est un groupe de Électro Jazz français mélangeant le Soul, Funk et le Jazz. Electro Deluxe c'est 6 albums studio dont le dernier Circle sorti cette année. Comptez entre 21 et 28 euros l'entrée.

ORNE

L'élection de Miss Normandie aura lieu ce mardi à Mortagne au Perche. 15 candidates tenteront de décrocher le titre qui leur permettra de participer à Miss France en décembre. Un show sera aussi proposé par Iris Mittenaere, Miss France 2016. C'est au carré du Perche de Mortagne au Perche mardi à 20h45. Les places sont en vente dès maintenant, infos sur missnormandie.com

Une fois n'est pas coutume participez à la conférence West Side Story ce samedi dès 14h30 à la Médiathèque François-Mitterrand d'Argentan. À travers des extraits audio et vidéo et des témoignages d’artistes, Camille Villanove invite à découvrir les mille et une facettes de la comédie musicale « West side story ». Les infos sur mediatheque-argentan.com

Jusqu'à dimanche, rendez-vous dans la Salle Jean-Allais de Nécy près d'Argentan pour le salon des artisans locaux. Les artistes demeurant dans la communauté Argentan Intercom exposent leurs œuvres : peinture, aquarelle, et sculptures. Cet événement est l’occasion de témoigner de la pratique artistique dans cette partie du territoire Ornais.