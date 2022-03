Trois mois après son mariage, elle se rend compte qu'elle s'est mariée avec... son grand-père

Strip-teaseuse et jeune mère célibataire, elle s'est inscrite à 24 ans sur un site de rencontres, à la recherche d'un homme riche...



Issue d'une famille compliquée, l'ensemble de son foyer avait volé en éclat des années plus tôt, et plus personne ne se parlait depuis.



L'homme qu'elle rencontre a 68 ans, et vient de touché le jackpot à la loterie. Ils vivent ensemble le coup de foudre (… enfin, lui devait vivre le coup de foudre... elle c'est moins sûr)...



LIRE AUSSI : ETATS UNIS - Une mère et son fils souhaitent se marier et avoir un enfant



« On s'est plu dès qu'elle est entrée dans le restaurant »



Ils se marièrent rapidement, quand, trois mois plus tard, ils sont tombés sur de vieux albums photo. Ils décident alors, avec nostalgie, de regarder ensemble et d'échanger leurs photo... Et l'impensable se produit :



« Tu le connais lui ? »

« Oui, c'est mon père. Pourquoi ? Tu le connais aussi ? »

« Oui... C'est mon fils... »



LIRE AUSSI : Les mariés touchent le jackpot, elle le quitte pour un homme 100 fois plus riche



En découvrant la nouvelle, la jeune femme a d'abord été envahie par un "désespoir insurmontable". Un désespoir qui n'a pas suffi à les séparer. « Si nous n’avions jamais découvert la vérité, explique-t-elle, nous aurions mené une vie heureuse, et être du même sang ne devrait pas changer ça ».



Décision est donc prise... : Ils veulent laisser une place à leur mariage.