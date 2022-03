Vos sorties club ce samedi 8 octobre en Normandie

MANCHE

Ce samedi à l'Apocalypse New à Hambye c'est la nuit des célibataires.

Même thématique à l'Agrion au Moulin de Ver.

Au New Dream à Vaudrimesnil passez votre soiré avec le chanteur Marcus Lovely.

CALVADOS

Au Point Bar de Deauville soirée You Like To Move It avec déco spéciale et DJ Martin Carter aux platines.

Le Tiffany à Vire ouvre dès 23h ce samedi soir.

Au DH Club à Subles c'est string party avec DJ KR.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Au Bayokos à Alençon c'est la Carribean Party avec la SENSEI en live et DJ FX.