L'Agenda en Normandie : mercredi 28 septembre

MANCHE

Ce vendredi et ce samedi les notaires de Normandie viennent à votre rencontre gratuitement pour répondre à vos questions, vous apporter des conseils et leurs expertises concernant votre vie professionnelle et familiale. A cette occasion, les notaires seront à bord d'un bus anglais, à Saint-Lô, ce vendredi sur la place du Général de Gaulle de 9h à 12h et sur le parking du Centre Leclerc d'Agneaux de 13h à 18h. Des consultations gratuites en vis-à-vis et par téléphone en composant le 36 20 et en disant "notaire".

Faites du sport et des rencontres ce vendredi à Donville-les-Bains, participez à la randonnée donvillaise à partir de 10h. Rendez-vous au parking de l'ermitage pour vous élancer sur un circuit de 8km. Un petit verre de l'amitié sera offert à la fin de la balade. C'est gratuit.

L'association Roses en Baie, à Granville vous invite à participer à la Marche des roses ce dimanche 23 octobre. Une marche pour la bonne cause, pour la lutte contre le cancer du sein. Les inscriptions sont ouvertes depuis peu et les participants sont attendus nombreux, plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

CALVADOS

Ce vendredi et ce samedi les notaires de Normandie viennent à votre rencontre gratuitement pour répondre à vos questions, vous apporter des conseils et leurs expertises concernant votre vie professionnelle et familiale. Ce vendredi rendez-vous dans les studios de Tendance Ouest à Caen, au 30 Avenue du 6 Juin, de 9h à 18h en non-stop.

Dans le cadre du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings et du couronnement de Guillaume le Conquérant en Angleterre, l'office de tourisme de Bayeux Intercom crée l'événement avec l'exposition « La Cathédrale de Guillaume », un nouveau rendez-vous hivernal, donné dans la somptueuse cathédrale de Bayeux. Prochaines séances découverte ce samedi à 18h, 18h45 et 19h30.

ORNE

Ce vendredi et ce samedi les notaires de Normandie viennent à votre rencontre gratuitement pour répondre à vos questions, vous apporter des conseils et leurs expertises concernant votre vie professionnelle et familiale. Les notaires seront à bord d'un bus anglais, ce samedi sur le parking du Centre Leclerc Arçonnay de 9h à 12h et sur la Place Foch à Alençon de 13h à 18h. Des consultations gratuites en vis-à-vis et par téléphone en composant le 36 20 et en disant "notaire".

Rendez-vous ce dimanche à la maison du parc, manoir de Courboyer à Nocé pour l'édition 2016 de Saveurs d’automne avec de nombreux ateliers pour petits et grands : jardinage en « lasagnes horticoles », fabrication de baumes à partir de plantes, aquarelle nature, jeux sur l’alimentation… Côté dégustations et démonstrations, les plantes aromatiques et médicinales, le miel, les produits locaux des AMAP, la vannerie ou la fabrication en direct de la baguette du Perche seront au rendez-vous.

C'est de 10h30 à 18h, entrée et animations gratuites. Programme complet sur www.parc-naturel-perche.fr.