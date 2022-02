Manche : près de 600 foyers privés de gaz à Cherbourg

Vers 10 heures, un branchement de gaz naturel a été endommagé sur un chantier, rue Pierre de Coubertin à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) ce vendredi 23 septembre 2016.

Pompiers et agents GRDF se sont rendus sur place et ont établi un périmètre de sécurité. Cinq riverains ont été évacués, et par mesure de précaution, l'alimentation en gaz naturel de 548 clients a été coupée temporairement.

Un technicien à domicile

"Les techniciens de GRDF mettent actuellement tout en œuvre pour réparer au plus vite le branchement endommagé. Le rétablissement de la distribution en gaz naturel a débuté à 14 heures et devrait s’achever dans la soirée", indique GRDF. Les établissements recevant du public vont être raccordés en priorité, ainsi que les personnes signalées par la mairie.

PRATIQUE. Pour la remise en service, un technicien de GRDF se déplacera au domicile de chaque client. En cas d’absence, il laissera un avis de passage, invitant à contacter les équipes de GRDF au numéro vert 0.800.47.33.33 (numéro vert) ou sur http://infocoupure.grdf.fr sur lequel ils peuvent suivre les différentes étapes du rétablissement et connaître l'heure prévue de remise en service.

