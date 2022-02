L'Agenda en Normandie : vendredi 23 septembre

MANCHE

Samedi rendez-vous également à Saint-Lô au 94, rue de la Marne pour le concert garage de Hot Rod 56, Loudzo et Daad à partir de 20h. La restauration est prévue sur place. Comptez 6 euros l'entrée, c'est gratuit pour les – de 10 ans.

Dimanche les Jantes Dames Bauptoises vous invitent à la 7ème édition du Baupte auto moto retro à Baupte sur la D903. Un événement incontournable pour les amoureux de vieilles carosseries. Ils vont présenter 250 véhicules d'exceptions. Profitez également de nombreuses animations, de concours, quizz, tombolas, musiciens ou encore de courses de karts à pédales. Restauration campagnarde et buvette sur place. Comtpez 2,5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les – de 12 ans.

CALVADOS

Le salon du Mariage de vire, vous ouvre ses portes ce weekend. Pour trouver des prestataires de qualité pour le plus grand jour de votre vie, pour découvrir les nouvelles collections de robes et de costumes de mariés. L'occasion de préparer au mieux votre futur mariage. L'entrée, est gratuite, rendez-vous à la salle le Vaudeville à Vire entre 10h et 19h !

L'Office de tourisme de Falaise propose, dans le cadre de la semaine de la Gastronomie, une balade gourmande de 2 h cet après midi dès 17h. Ce circuit guidé et commenté par la confrérie des Goustiers de Falaise sera l’occasion de découvrir le patrimoine incontournable de la vielle et de profiter de pauses dégustations de les produits locaux. Il s'agit d'un parcours de 2 km.

Ce soir à 20h30 rendez-vous à la salle Nicolas-Oresme pour un concert théâtralisé des Kilteuses. 3 musiciens en kilt à la manière d'un jukebox vivant, ils appellent le public à choisir les morceaux qu'ils interprètent. La chanson française comme on ne l'a jamais entendue. D'Anne Sylvestre à Jean Yanne en passant par Dutronc et Laforêt : un spectacle farfelu, drôle et décalé en perspective. Comptez entre 3 et 6 euros l'entrée.

ORNE

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2016, et dans la continuité de ses recherches sur le corps social féminin, Olivia Gay réalise une résidence de création photographique sur le travail des sages-femmes et sur celui des mères pendant la durée de l’accouchement à la maternité de l’hôpital de L’Aigle. Rendez-vous au centre hospitalier jusqu'à lundi prochain.

Profitez de votre weekend pour participez au premier concours photo organisé par l'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche. Il est destiné à récompenser les nouveaux talents de la photographie. Le thème : Tourisme & Patrimoine en Pays de Mortagne-au-Perche. Pour participer, il vous suffit de "liker" et donc d'être fans de la page Facebook de l'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche, puis postez 5 photographies maximum avec le #tourismepatrimoinemortagne. Concours jusqu'au samedi 19 novembre 2016.