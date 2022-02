RAP Kery James envoie du lourd avec Musique Nègre

Kery James est en colère et le fait savoir! En réaction à la phrase d'un candidat à la présidentielle 2017 "Une fois élu je supprimerai le financement public de la musique nègre", comprenez la musique hip-hop, Kerry James a fait appel à Lino et Youssoupha pour dénoncer ces dérapages.

Dans le clip, le gratin du rap français fait une apparition. On peut par exemple y voir notre normand Orelsan, mais aussi MHD, Kalash Criminel,Tunisiano, Big Flo et Oli, la Mafia K'1 Fry etc.

Ce titre sera à retrouver le 30 septembre prochain sur Mouhammad Alix, le prochain album de Kerry James.