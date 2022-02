L'Agenda en Normandie : mercredi 14 septembre

MANCHE

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Pavillon des énergies dans la commune du Dézert ouvre ses portes samedi et dimanche de 10h à 18h. Au programme : des visites gratuites du bâtiment mais aussi de nombreuses animations via des ateliers afin de découvrir les nouveaux espaces créés sur le site. Méthanisation et compost font partie des activités à découvrir.

Samedi et dimanche, les acteurs culturels saint-lois se mobilisent pour ces journées du Patrimoines avec plusieurs thématiques : expositions, visites guidées, visites libres et même cuisine ! Les musées de Saint-Lô vous proposent des activités culinaires originales et ce dimanche, l'Hôtel de ville de Saint-Lô sera ouvert à la visite, une première !

CALVADOS

Vendredi, dans le cadre de la tournée de concerts itinérants qui amène le jazz là où on ne l'attend pas, rendez-vous dans les prés, au coeur du territoire Normand à Beny-sur-Mer. Participez à un évènement "Au fil de l'Oh!" d'Orival : Violonistes de jazz actuel, son swing et sa virtuosité se mettent au service des belles mélodies pour des moments de musique intenses. Comptez etre 6 et 8 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les infos sur fcb.varembert.com

Le château de Crèvecoeur organise, comme chaque année, la Fête des Traditions à l’occasion des Journées du Patrimoine samedi et dimanche. Tout ce week-end de 11h à 19h, découvrez : des ateliers pour les enfants : fabrication de beurre, de confiture, de pâtisseries ; Des savoir-faire traditionnels : broderie et pose de torchis ;Un marché du terroir. Et, nouveauté 2016 : une visite insolite en musique.

ORNE

De vendredi à dimanche participez à l'avant dernière semaine du festival Septembre musical de l'Orne. Au programme vendredi dès 20h30 Jean Bernard Pommier à l'église Saint-Julien-sur-Sarthe. Samedi, les musiciens du Paradis à l'église de Mortrée dès 20h30 et dimanche, les Choeur des Moniales Bénédictines d'Argentan à l'Abbaye Notre Dame à 10h du matin.

Dimanche rendez-vous à la Ferté Macé pour l'incendiaire ! Une course d'obstacles en binôme au plan d'eau avec buvette et barbecue sur place. 2 parcours différents : L'incandescente 6km avec 9 départs de 10h30 à 13h30 puis la Fournaise avec 11km et 3 départs à 14h15, 14h45 et 16h15. Le soir : Paëlla, soirée dansante animée par Guillaume Nocture Tarif 13 € à 19h30 salle Rossolini de La Ferté-Macé.