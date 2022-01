L'Agenda en Normandie : mardi 6 septembre

MANCHE

Samedi et dimanche c'est le rendez-vous plantes et saveurs d'automnes au Manoir du Tourp à Omonville la Rogue. Originaires du Grand Ouest et du reste de l’Hexagone, une soixantaine d’exposants présentent leurs plantes ornementales, arbres fruitiers, légumes anciens ou oubliés, sculptures, brocante, ferronerie d’art, poteries de jardin, conseils de taille ou d’aménagement paysager. Les saveurs seront également à l'honneur. Tous les produits artisanaux ou gastronomiques sucrés ou salés vont ravir vos papilles ! Plus d"infos sur : lahague-tourisme.com.

Emmaüs Avranches fait sa grande vente, Salle Victor Hugo, Place du Jardin des Plantes aujourd'hui de 18h à 20h30 et demain de 10h à 17h. Affaires à faire dans tous les domaines : meubles, vaisselle, vêtements, linge de maison, bijoux, maroquinerie chaussures ou encore jouets... Emmaüs Avranches c'est également un dépôt et une boutique 10 rue des Sorbiers.

Comme chaque année depuis quatre ans, pas moins de 4 000 festivaliers sont espérés sur les bords de Vire pour le festival de musique Au Son d'Euh Lo vendredi et samedi à Tessy-Bocage avec Tendance Ouest. Une programmation éclectique mêlant découvertes musicales locales et nationales. 11 groupes sont programmés les vendredi 9 et samedi 10 septembre. Le vendredi, place au rock avec Les Zéclopés (groupe bas-normand, ska-punk), The Decline ! (Rennes, punk-rock), Les Sales Majestés (punk rock français, mythiques), Les Clébards (Bretagne, rock) et Mandale (Caen, rock). Le samedi, Pierpoljak sera au rendez-vous (reggae). Vous pourrez aussi découvrir Success (électro-rock), Pan D (Caen, rock), La belle Bleue (chanson rock), A-Vox (duo rock-électro) et The Sunvizors (reggae-trip hop).

Comptez entre 11 euros la place et 25 euros le pass 2 jours, retrouvez les infos sur ausondeuhlo.com

CALVADOS

Direction Trouville-sur-Mer pour participer à la 17ème édition du festival Off Courts jusqu’à samedi. Un événement dédié au cinéma. Les Cures Marines sont investies par le marché du film destiné aux professionnels. Les salles des gouverneurs et de la plage accueillent le village du festival. Une nouvelle salle de cinéma mobile dans un camion se tient sur le parking de la mairie. En plus des différentes sélections de films français et québécois en compétition, de nombreuses activités animeront Off-courts comme des expositions, des débats et la participation à des ateliers. Plusieurs concerts rythment les soirées du festival, les infos sur off-courts.com.

Participez à des dégustations gratuites au Relais de la Route du Cidre de Beuvron en Auge. Les festivités se poursuivent en ce début du mois de septembre. Rendez vous chaque mardi et jeudi jusqu'au 15 septembre et ces mercredi 7, vendredis 9 et 16 septembre pour gouter cidre, pommeau et calvados avec modération.

ORNE

Dans le cadre du festival Transition Ecologique jusqu’au 26 novembre avec la communauté urbaine d’Alençon et dans le cadre du projet d’aménagement “Coeur de Ville”, parcourez le centre-ville d’Alençon ce jeudi pour poser des mots sur des situations. Le départ s’effectue depuis l’hôtel de ville et les inscriptions par mail à alençon@villedécouverte.fr.

Du sport à Condé-sur-Huisne, participez à des randonnées pédestre un mardi sur deux dans les communes du Perche proches de Condé-sur-Huisne. Il s’agit d’une distance d'environ 10 km d’une durée de 3 heures avec le transport. Rendez-vous dès aujourd’hui à 13h45 sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne. Une organisation de la section randonnées pédestres de l'IMPAC.