Football, Ligue 1. Andy Delort en passe de rejoindre les Tigres de Monterrey selon le club mexicain (officiel)

Comme annoncé par plusieurs médias mexicains ces dernières heures, Andy Delort devient de plus en plus ce mardi 30 août 2016 un joueur des Tigres de Monterrey au Mexique... Reste encore à passer la visite médicale et à s'accorder sur un prix de transfert...