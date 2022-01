Un Caennais au Mondial de football de table en Belgique

La fatigue n'est pas physique. Quoique. Elle est mentale. Quelques échanges verbaux avec un joueur terminant un match de football de table suffisent pour en être convaincu. "C'est vrai que la concentration est telle, que mentalement, on finit lessivé", avoue Raphaël Pommier qui disputera les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016, la Coupe du monde de subbuteo en Belgique. Le rassemblement mondial des spécialistes de la discipline a lieu chaque année. C'est déjà la troisième participation pour ce membre de l'équipe de France.

Résident au Havre (Seine-Maritime) et licencié au Football de table club Caen (Calvados) depuis 2014, il entend bien tirer son épingle du jeu dans la catégorie des moins de 19 ans, même s'il sait que l'Italie et la Belgique sont favorites. Pour y parvenir, il a accéléré le rythme des entraînements qui sont devenus quasi quotidiens dans les dernières semaines avant la compétition. "J'aimerais bien aller en quart de finale au moins, parce qu'après c'est du très très haut niveau". Une performance qui ne serait pas sans ravir son père qui l'a initié à ce jeu. "Et depuis l'âge de 6 ans, je n'ai pas arrêté de jouer !" Cette passion, il sait aussi la partager avec ses proches, même s'il n'oublie pas de souligner que certaines personnes la trouvent "un peu bizarre".