A Cherbourg, des visites guidées gratuites tout l'été

Chaque lundi de l'été à 15 h, l'office de tourisme de Cherbourg-en-Cotentin propose une visite guidée gratuite à la découverte des mille et une facettes de la ville. De la création du port à l'ancien château médiéval, en passant par l'incontournable théâtre à l'italienne, les touristes et locaux découvrent à pied la ville d'hier et d'aujourd'hui.

"Beaucoup de gens de Cherbourg découvrent une histoire qu'ils ignoraient totalement, la forteresse, le chateau... Et cette ville qui va passer en un siècle de 7000 habitants à 44.000, avec la construction de la rade et du port militaire" note Christine Betolaud, l'une des guides-conférencières. C'est l'occasion de parcourir les petits boëls, ces ruelles étroites typiques et peu fréquentées. Et de savoir enfin ce que montre du doigt la statue de Napoléon...

REPORTAGE - Ambiance dans les rues de Cherbourg pendant une visite guidée

Visite guidée Impossible de lire le son.

Pratique. Gratuit et sans réservation. A chaque jour sa visite : le lundi "Cherbourg et ses mille et une facettes", le mercredi "Le Théâtre à l’italienne", le vendredi "L’Abbaye du Vœu", le samedi "Cherbourg au moyen âge" (visite nocturne), le dimanche "Le parc et le château des Ravalet". Les horaires et lieux de rendez-vous sont sur le site de l'Office de tourisme.