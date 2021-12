Rio de Janeiro (AFP). JO-2016: de nouvelles médailles pour la France dans le sillage des nageurs ?

Battue comme prévue en quart par la championne olympique et du monde japonaise Kaori Matsumoto, Pavia, championne d'Europe 2013 et 2014, a encore droit au repêchage et peut donc rêver d'une nouvelle médaille de bronze, comme à Londres en 2012.

En attendant la superstar Teddy Riner, qui entrera en lice vendredi, pour son second titre olympique, ce serait le réveil du judo tricolore à Rio, après plusieurs désillusions, et notamment la disqualification de Priscilla Gneto au premier tour dimanche.

Hors podium, un premier scandale est peut-être en train de naître au judo, avec encore la question du dopage. Première médaillée de l'histoire du Kosovo, dimanche, avec l'or, la judoka Majlinda Kelmendi a, en effet, officiellement appris lundi être sous le coup d'une suspension provisoire en France pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en juin, alors qu'elle y était en stage.

- Efimova, suspendue puis victorieuse ? -

"Si sanction il devait y avoir, elle ne s'appliquerait qu'au niveau du territoire français", a cependant prévenu la Fédération internationale dans un mail transmis à l'AFP.

Après Pavia, c'est Manon Brunet, au sabre, qui pourrait décrocher la deuxième médaille française des Jeux de Rio, après avoir gagné sa place en demi-finales. Une seule victoire, et ce sera au moins le bronze.

Pour Cécilia Berder, également au sabre, c'est par contre déjà fini, avec une défaite contre la N.1 mondiale russe Sofia Velikaïa, après avoir sorti Ibtihaj Muhammad, la première sélectionnée olympique américaine à porter un hijab.

Puis, dans la soirée, ce sera au tour de Camille Lacourt d'entrer en lice, dans la piscine de Barra. Qualifié pour la finale du 100 m dos en signant son meilleur chrono de la saison et le quatrième temps des demi-finales (52 sec 72/100e), il est la plus grande chance de podium tricolore du jour.

"J'ai ma place en finale, le top! Je n'ai rien à perdre, tout à gagner", s'était félicité lundi soir le champion du monde 2011 et vice-champion du monde en titre sur la distance, qui retrouvera son tombeur de Kazan (Russie) au dernier Mondial, l'Américain Mitch Larkin.

Mais Lacourt ne sera pas le centre d'attraction, avec le roi Phelps qui remettra aussitôt le couvert, après son titre, le 19e, dimanche soir lors du relais 4x100 m. Cette fois, ce sera les séries et les demies du 200 m papillon, avant une finale éventuelle mardi, pour une 24e médaille olympique !

Lundi toujours, les regards seront aussi tournés vers la finale du 100 m brasse, et une certaine Yuliya Efimova. Suspendue dans le cadre du scandale sur le dopage d'Etat russe, la nageuse a été repêchée vendredi, quelques minutes avant la cérémonie d'ouverture. Et son duel avec l'Américaine Lilly King devrait valoir son pesant d'or.

- Uchimura contre la Chine -

Sans Français par contre, une autre finale sera à suivre lundi: le concours par équipes de gymnastique artistique, avec un duel au sommet entre Japon et Chine. Ici le "roi" est japonais, Kohei Uchimura. Et il compte bien mener son pays vers l'or par équipes, au détriment du champion olympique en titre chinois.

Pour les basketteurs bleus, il n'est pas encore question d'une éventuelle médaille, mais simplement d'éviter l'humiliation. Méconnaissables, ils ont raté leur entrée samedi en sombrant face à l'Australie (87-66). Face à la Chine, à 22h30 locales (03h30 françaises mardi), les Bleus n'auront qu'un seul objectif: gagner, et se racheter.

Une nouvelle contre-performance serait de mauvais augure dans une poule où figurent l'immense "Team USA" et la Serbie, vice-championne du monde. Parker, Diaw et leurs coéquipiers devront donc se ressaisir.

Mais les Français ne sont pas les seuls à avoir débuté ces JO dans la douleur.

En tennis, le super-favori a lui aussi connu une énorme désillusion dimanche soir: le Serbe Novak Djokovic, médaillé de bronze à Pékin en 2008, a été éliminé dès le premier tour par l'Argentin Juan Martin Del Potro. Pour "Nole", l'or olympique, ce ne sera pas encore cette année.