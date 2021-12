En groupe, juste après la prière du Asr, qui marque la fin de l'après-midi, des fidèles musulmans sont venus témoigner leur solidarité auprès de la communauté catholique de Saint-Etienne, où le prêtre Hamel a été assassiné par un commando jihadiste. Sous le regard bienveillant du père Auguste Moanda, des musulmans en kamis et kufis, tenue traditionnelle portée pour la prière, se sont joints à quelque 400 catholiques sur les bancs de l'église Sainte-Thérèse du Madrillet.

Comme pour beaucoup, c'est la première fois qu'Abdelsalam pénètre dans une église, "une autre maison de dieu". Ému par la cérémonie, le retraité ne "comprend pas qu'on puisse s'attaquer à des frères". "On est tous touchés quand on s'attaque à la maison de dieu. Même si ce n'est pas la même religion, on est tous pareils", remarque-t-il.

Les quelque 50 musulmans présents ont écouté avec attention le prêche du père Moanda, pour qui "la fraternité existe entre les deux religions". "C'est une belle image, c'est symbolique, c'est fort. Il faut revivre cela tous les jours", a déclaré le père.

Moha, lui, est venu juste après sa prière à la mosquée Yahia, séparée de l'église par une allée, pour "en faire une deuxième" avec les catholiques. "C'est malheureux ce qui arrive, de voir les gens tristes à l'intérieur," se désole-t-il.

Fouad, un ingénieur de 25 ans, se dit de son côté "fier d'être à côté d'une église". "C'est rare en France de voir une telle proximité, souligne-t-il. Je viens en tant que musulman pratiquant montrer ma solidarité et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame avec ces brebis égarées qui ne représentent pas l'islam".

'Être solidaire'

Avant de quitter la paroisse, Fouad écrira "solidarité" et "paix" sur le livret de condoléances. D'autres ont inscrit des mots en arabe comme "salam", la "paix".

De nombreux chrétiens ont répondu à l'appel du diocèse de Rouen à venir rendre hommage au père Hamel. Dans une église comble dès 18h00, à l'entrée de laquelle était posté un camion de police, la messe s'est déroulée dans le calme, suivie par la veillée.

Les fidèles de toutes confessions ont entonné en chœur des extraits de l'Évangile, face à un portrait du père Hamel disposé sur une estrade entourée de bouquets de fleurs.

Nicole, 60 ans, qui est pourtant venue tôt, n'a pas réussi à trouver de place assise. Elle se réjouit de voir des musulmans présents à la messe: "On a besoin de se rassembler. C'est en s'unissant qu'on va pouvoir se battre", confie-t-elle à l'AFP.

Catholique pratiquante, Guida fréquente habituellement la deuxième église de Saint-Etienne, où le prêtre de 85 ans a été égorgé mardi et qui est encore fermée. Elle est venue "rendre hommage à sa mémoire. C'était quelqu'un d'unique, assure-t-elle. Je l'aidais dans la préparation au catéchisme. C'est atroce. Je ne dors toujours pas mais il faut se reconstruire tous ensemble".

Jean Manuel, son mari, acquiesce : "Il faut être là, c'est important d'être solidaire".

Quatre jours après le drame, l'émotion restait vive à Saint-Etienne-du-Rouvray, mais également dans toute la France où des dizaines de manifestations ont réuni chrétiens et musulmans.