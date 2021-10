Festival de Cabourg : les romantiques primés

C'est aujourd'hui, dimanche 13 juin, la dernière journée de la 24e édition du festival du film romantique de Cabourg, ce qui n'a pas empêché le jury de livrer dès hier soir son palmarès. La cérémonie des Swann d'Or a eu lieu hier au Grand Casino de Cabourg. Le Grand Prix du Festival est revenu à non pas un, mais deux films : Air Doll de Hirokazu Kore-eda et Ce que je veux de plus de Silvio Soldini. A noter que le film de Sophie Marceau, La Disparue de Deauville , a remporté un swann d'or, celui du coup de foudre 2010, grâce à l'acteur principal, Christophe Lambert.



Le Palmarès des Swann d'Or du Festival du Film de Cabourg 2010



Grand Prix du Festival de Cabourg 2010

Ex æcquo

Air Doll de Hirokazu Kore-eda et Ce que je veux de plus de Silvio Soldini



Prix de la Jeunesse 2010

Yo, También de Álvaro Pastor et Antonio Naharro



Prix du public 2010

Le nom des gens de Michel Leclerc



Coup de foudre 2010

Christophe Lambert dans La Disparue de Deauville de Sophie Marceau

L'Homme de chevet d'Alain Monne

White Material de Claire Denis



Swann d'Or de la meilleure actrice 2010

Marina Hands dans Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour de Pascal Thomas



Swann d'Or du meilleur acteur 2010

Eric Elmosnino dans Gainsbourg (Vie héroïque) de Joann Sfar



Swann d'Or de la meilleure réalisatrice 2010

Julie Delpy pour La Comtesse



Swann d'Or de la comédie romantique 2010

L'Arnacœur de Pascal Chaumeil



Swann d'Or des révélations du cinéma en 2010

Révélation féminine : Leila Bekhti dans Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran

Révélation masculine : Vincent Rottiers dans Qu'un seul tienne et les autres suivront de Léa Fehner



Section Courts Métrages 2010 :

Meilleur Réalisateur : Amal Kateb pour On ne mourra pas

Meilleure Actrice : Yelle pour Une pute et un poussin de Clément Michel

Meilleur Acteur : Joseph Malerba pour Le Cygne de Emma Perret

