La Médaille de famille à Caen

En ce jour de fête des mères, Philippe Duron remet ce matin, dimanche 30 mai à 11h, la Médaille de la Famille à des Caennais et Caennaises.

Une médaille d'or est attribuée à Marie-Cécile RIVET (11 enfants),une médaille d'argent à Jacqueline LEROUX (6 enfants) et deux médailles de bronze à



Myriam ALBISETTI (4 enfants) et Sophie REGNOUF DE VAINS (4 enfants).





Pour mémoire, la médaille d'or est attribuée pour 8 enfants et plus, l'argent pour 6 à 7 enfant et le bronze pour 4 à 5 enfants.