Idées loisirs normandie du 29 août 2011

Après les matchs de foot de ce week-end, rendez-vous en fin de semaine pour défendre les équipes régionales qui évolueront sur les terrains bas-normands. Mondeville reçoit Vitré samedi à 18h. L'US Avranches reçoit Mantes samedi soir au stade Fenouillère. En National un match 100% normand où l'équipe de Cherbourg reçoit celle de Rouen vendredi dès 21h, Rouen l'un des leaders du championnat de National en ce début de saison. Après sa défaite face à Rennes ce week-end les hommes de Franck Dumas évolueront à l'extérieur en championnat, mais les caennais joueront aussi dès mercredi sur la pelouse de D'Ornnano mais en Coupe de la Ligue face à Brest, une rencontre à suivre mercredi, dès 19h45 sur Tendance Ouest.



Dans la Manche jusqu'à mercredi c'est la suite des Traversées de Tatihou, un festival de musique du large, aujourd'hui c'est la musique espagnole qui est à l'honneur avec Carlos Nunez et le groupe folk / rock Xera en soirée. Pour vous rendre à Tatihou, direction le Cotentin au large de St Vaast la Hougue, la traversée peut se faire à pied jusqu'en début de soirée puis en véhicule amphibie.



Aujourd'hui le célèbre château des Ravalets ouvre ses portes à Tourlaville, vous pouvez le visiter, découvrir son histoire, son parc, ses jardins à l'anglaise et à la française ou encore sa serre. Le château des Ravalets est ouvert tout l'après-midi.



La ferme de Crécy à St Pair sur mer vous ouvre ses portes en fin d'après-midi, venez découvrir de nombreux animaux mais surtout de nombreuses spécialités et produits régionaux: andouille, fromage, dessert à base de produits laitiers, miel, poissons ou encore la célèbre teurgoule !



A Ouistreham, venez marcher sur les traces du commando Kieffer, demain après-midi dès 15h, découvrez la petite et la grande histoire des bérêts verts, les touts premiers fusillers-marins, venus libérer la France en juin 1944 sur la plage appelé "Sword" qui correspond à Colleville-Montomery, un commando de français et d'anglais qui libéra Ouistreham en 1944. De nombreuses histoires à découvrir sur les lieux où ses hommes ont écrit l'histoire de Ousitreham et du débarquement.