La saison touristique lancée à Caen

Hier soir, mercredi 19 mai, l'office de tourisme de Caen a convié tous ses partenaires à l'hôtel Mercure sur le port de plaisance, pour lancer sa saison 2010. L'année dernière, 106 000 personnes ont rendu visite à l'office de tourisme du centre-ville. Un chiffre stable par rapport à 2008. Plus de 40 000 personnes ont obtenu ou cherché à obtenir des renseignements aux guichets. Un tiers de cette affluence concernait des étrangers, un autre tiers des Français, et le dernier tiers des résidents du Calvados. Concernant les étrangers fréquentant Caen, les Anglais arrivent en tête, suivis des Américains et des Espagnols.



