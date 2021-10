Paris (AFP). Euro-2016: "derby" et chaudes rencontres pour débuter

. Gr. B: Angleterre - Russie, chaud, chaud!

Quelques incidents dans la nuit de jeudi à vendredi près du Vieux-Port de Marseille ont donné le ton de ce premier match de l'Angleterre dans le groupe B: classé à risques, entre deux sélections dont le public a un passif hooligan, le tout dans une ville où les supporteurs sont traditionnellement bouillants... La rencontre s'annonce très, très chaude.

Pour ce remake du "Grand Jeu" entre empires du XIXe siècle, la pression sera principalement sur les épaules de l'une des plus jeunes équipes de l'Euro, l'Angleterre. Emmenée par un duo d'artificier en pleine confiance, Jamie Vardy et Harry Kane, et par le très prometteur milieu de Tottenham Dele Alli, la sélection aux Trois lions ne doit pas manquer son entrée en matière si elle veut éviter de décevoir, une fois de plus, lors d'une phase finale internationale.

. Gr. B: Pays de Galles - Slovaquie, Bale contre Hamsik

"Ce ne sera pas Bale contre moi", a pourtant averti le Slovaque Marek Hamsik. Ne lui en déplaise, il n'y en aura que pour les deux stars de leurs sélections respectives samedi (18h00) à Bordeaux. Avec leurs coupes de cheveux inimitables, leur puissance de frappe et leur statut de joueurs clés, Gareth Bale et Hamsik sont attendus par deux pays et leur prestation sera scrutée à la loupe.

D'autant que ces deux nations participeront à un Euro pour la première fois de leur histoire.

Dans ce groupe B relevé, le premier match aura forcément une importance particulière et le manquer serait un très mauvais signal, surtout entre deux sélections de niveau équivalent.

. Gr. A: Albanie-Suisse, duel fratricide

Un air de derby soufflera à Lens, entre la Suisse et l'Albanie. Dans la multiculturelle sélection suisse, plusieurs joueurs d'origine albanaise et kosovare, à l'image de Xherdan Shaqiri ou Valon Behrami, joueront contre le pays de leurs parents. En face, l'Albanie compte pas moins de six joueurs qui sont nés ou ont grandi en Suisse.

Après des matches de préparation compliqués, défaite (2-1) contre la Belgique et une victoire étriquée (2-1) face à la faible Moldavie, la Nati voudra lever toutes ses interrogations en débutant le tournoi de la meilleure façon. Mais face à eux, la bande de Lorik Cana entend montrer que leur première participation à une compétition internationale est loin d'être usurpée.

La rencontre aura une saveur toute particulière pour la fratrie Xhaka, Granit le Suisse et Taulant l'Albanais, nés de parents kosovars réfugiés en Suisse pendant la guerre en ex-Yougoslavie, mais désormais adversaires sur le terrain.