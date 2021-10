Soutenez MHD pour les BET awards 2016

Les BET Awards ont été créés en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television pour récompenser les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. C'est une cérémonie américaine qui a lieu cette année le 28 juin et qui sera retransmise sur la chaine BET.

L'événement cette année, c'est la nomination du français MHD! Celui qui a fait connaitre l'afrotrap à tout un pays a été choisi pour concourir dans la catégorie VIEWER’S CHOICE BEST NEW INTERNATIONAL ACT (choix du téléspectateur: meilleure révélation internationale).

Vous pouvez donc voter et faire pencher la balance pour MHD. Il faut aller sur www.bet.com pour voir l'ensemble des participants. Avec votre compte Faceboo et/ou twitter, vous clamez haut et fort pour qui vous avez voté et à chaque fois que vous utilisez #IPickMHD, une voix sera comptée pour MHD!