Quatre clandestins découverts dans un camion près de Rouen

Ils voulaient atteindre Calais pour ensuite rallier l'Angleterre. Il n'arriveront finalement pas à destination. Mercredi 1er juin 2016, vers 3h30 du matin, un chauffeur routier circule sur le boulevard Lénine à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime). Il s'arrête faire une pause sur le parking du restaurant Le Poivre Rouge. Il constate alors que le fil de sécurité de sa remorque a été coupé.

Ils se rendaient en Angleterre

Il préfère appeler le 17. La police est dépêchée sur place et ouvre la remorque. Elle y découvre quatre clandestins venus d'Erythrée qui tentent de se dissimuler derrière des bobines de tissu. Ils ne parlent pas français, n'ont pas de papiers d'identité mais fournissent leurs noms et identités. Ils ont entre 17 et 26 ans. Ils ont été remis à la Police aux Frontières.

Pas une première

Ces découvertes ne sont malheureusement pas nouvelles. Mardi 24 mai 2016, neuf migrants dont deux enfants étaient découverts dans un camion près de Rouen. Mardi 3 mai 2016, neuf clandestins, dont trois enfants, étaient cette fois-ci interpellés sur la zone de déchargement du magasin Ikea, à Tourville-la-Rivière.