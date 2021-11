Le festival "Les Virevoltés" se poursuit à Vire.

La 21ème édition des Virevoltés se poursuit encore aujourd'hui et pendant les prochains jours à Vire. Sur l'ensemble du festival, plus de 35 spectacles dédiés aux arts de rue se seront déroulés dans les rues de la ville.



Pour cette fin de festival, voici le programme :



jeu. 07 juil.



Ulik Le Jet

La Guinche La guinguette à roulette

les Acrobates

Ulik Mecanocomik

les Bleus de travail Le voyage de Noce



ven. 08 juil.



Max Adam Max trace sa route

cie Cétacé les aiguisés

Mister Shield apéro concert

Mister Alambic The Fameux Jack and Viviane Magic Show

Triple croches Jamais deux sans trois

Les Chevals Brass Band à la conque

Fonky Mobile



sam. 09 juil.



Annibal et ses éléphants les entre sorts forains

cie du Lit qui Grince Les noces de plastique du surprenant mais néanmoins Malchanceux Docteur F

projet MJC Europ step by step

Rico de la Pampa Eh fada !

Mister Alambic The Fameux Jack and Viviane Magic Show

Roule ma poule apéro concert

cie Cétacé les aiguisés

Les P'tits Bras Triplette

Le Santa Macario Orkestar

Fonky Mobile



dim. 10 juil.



Annibal et ses éléphants Le film du dimanche soir