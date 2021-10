Tendance Sports : Gravelaine en exclu, montées/descentes en foot régional, Boue Fédère et Tour de France !

FOOTBALL LIGUE 1 : En guise de bilan d'une saison 2015-2016 qui restera dans les annales et surtout, déjà projeté dans l'évenir, Xavier GRAVELAINE, le directeur général du SM Caen a offert une longue interview à Sylvain Letouzé et Maxence Gorregues. "Malhebe 2020", les 15 millions injectés dans le club, la revanche prise sur les années 90, le patron du secteur opérationnel du club n'a rien éludé...

FOOTBALL RÉGIONAL : Le baissé de rideau sur les compétition de Ligue a offert un spectacle de tous les instants ! En DH, Dives est champion, Ducey et Courseulles sont relégués et Cherbourg attend... Retrouvez l'interview en direct de Philippe CLÉMENT, coach heureux et fier de retrouver le CFA2 avec son SU DIVES :

Retrouvez tous les résultats et classements définitifs en DSR, DHR et PH ainsi que l'interview de Quentin FILY, joueur d'un CS CARENTAN relégué de DSR à l'ultime journée...

COURSE à OBSTACLES : C'est une mode qui prend une ampleur certaine, la Course d'obstacle dans la boue. Le dimanche 19 juin prochain, à Coutances, aura lieu la 1ere édition de LA BOUE FÉDERE. Arnaud HÉROUET, organisateur en chef, était en direct pour présenter cette folle course et ses 1000 participants !

INITIATIVE TOUR de FRANCE : Des centaines de manifestations fleurissent en vue du Grand départ du Tour de France. Au milieu de tous ces moments forts, le collège de Saint-Hilaire du Harcouet, sous l'impulsion de Bertrand SAVARY son professeur d'EPS, a conduit et va encore conduire plusieurs moments forts dans les prochains jours. Annabelle, Simon et Mathieu, jeunes élèves du collège, étaient en direct pour présenter ces projets !

Mon Tour de France, cette semaine, c'est un des Maires qui aura la joie d'être ville-étape, Henri MILLET, premier magistrat de Ste-Marie-du-Mont / Utah Beach s'est confié à Celia Caradec.

WATERPOLO : A l'occasion de la Coupe de la Manche, Raphael RIGOT (Les Pieux), un des porteurs de la discipline dans la région en a profité pour nous donner le bilan de santé d'un sport qui retrouvera une équipe de France aux Jo, en août prochain et qui compte bien capitaliser là-dessus pour prendre un essor nouveau.