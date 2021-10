Festival des bords de Vire - 3ème édition du 28 mai au 09 Octobre 2016

Cette année, 12 artistes expérimentés venus de différentes régions de France et d’Europe, et 3 lycées investiront le chemin des hallages entre Condé-Sur-Vire (50) et Tessy-Bocage (50). Pendant 4 mois, les amateurs d’art et amoureux de la nature pourront flâner pour découvrir les installations éphémères créées in situ.





Marie-Blanche Pron, Adjointe à la Direction de l'Usine Utopik, nous dit tout sur le festival :







Festival des bords de Vire Impossible de lire le son.

Le festival sera rythmé par de nombreux temps forts :- réalisation des oeuvres in situ : du 28 mai au 11 juin 2016- parcours artistique : du 11 juin au 9 octobre 2016- inauguration officielle en présence des artistes : le 11 juin- exposition Extérieur/Intérieur : du 9 septembre au 9 octobre 2016, à l’Usine UtopikLe festival sur le web :





© xavier-reche.fr





© Mairie Tessy Sur Vire





© usine-utopik.com