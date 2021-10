Dans la 5ème course à Auteuil, Apollinaire vous conseille de jouer :

Le 7, As d'Estruval

le 3, Milord Thomas

l'As, Storm of Saintly

le 4, Shannon Rock

le 10, Saint Pistol

le 12, So French

le 8, Vézelay

et le 5, Alary

Le départ est donné à 16h10.