Football, Coupe de France : l'US Granville, petit poucet de la compétition, invité à la finale

Les joueurs de la cuvée 2015-2016 de l'US Granville (Manche) auront vécu jusqu'au bout une saison 2015-2016 exceptionnelle. Encore en course pour la montée en CFA à deux journées de la fin, mais surtout quart de finaliste de la Coupe de France éliminés par l'Olympique de Marseille (1-0), les joueurs de Granville sont invités par la féderation française de football à assister à la finale entre le PSG et .... l'OM. Le match aura lieu le samedi 21 mai 2016, au Stade de France, à Saint-Denis.

Le staff et les deux Co-Présidents, Fabrice Clément (qui quittera la présidence à la fin de la saison) et Dominique Gortari seront evidemment de la partie. Mais comme un cadeau n'arrive jamais seul, 14 jeunes du club sont invités à accompagner les joueurs de l'OM et du PSG lors de leur entrée sur la pelouse.